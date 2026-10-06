Reempresa impulsa en 15 años la compraventa de 6.000 empresas y la conservación de 17.800 empleos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, este martes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reempresa, el proyecto especializado en la compraventa de pymes catalanas impulsado por Cecot y la Fundació Autoocupació, ha materializado durante 15 años de actividad la compraventa de 6.000 empresas y ha permitido mantener 17.800 puestos de trabajo, además de acumular una inversión inducida de más de 340 millones de euros.

Son los datos compartidos este martes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un acto de conmemoración en Barcelona de los 15 años desde la creación de Reempresa, al que ha acudido junto al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluisa Moret.

También han intervenido el presidente de Cecot y de Reempresa, Xavier Panés; el presidente de la Fundació Autoocupació y miembro del Comité Director de Reempresa, Albert Colomer; el secretario general de Cecot y de Reempresa, Oriol Alba, y la directora de Reempresa, Laura Sallent.

Illa ha atribuido el éxito de Reempresa a dos claves, que son la persistencia y la paciencia, y ha abogado por abandonar la idea de necesitar los resultados demasiado rápido, tanto en el mundo de la empresa como en el de la administración: "Vivimos en un mundo de extrema aceleración, lo queremos todo para ayer", ha dicho.

También ha reivindicado el ejemplo de Reempresa como un motivo de optimismo en un contexto geopolítico complejo y ha recordado que, "si se hacen las cosas bien hechas", se presentan también muchas oportunidades.

"No se soluciona el mundo en un día, pero si se trabaja, 17.000 personas ven cómo su puesto de trabajo se mantiene y 6.000 empresas encuentran traspaso", ha finalizado.

SÀMPER Y MONET

Sàmper ha afirmado que Reempresa es uno de los servicios "más exitosos" de Catalunya, y que ha sabido dar a "una necesidad importante y compartida, una respuesta importante y compartida".

También ha recordado que Reempresa fue desde el primer momento una respuesta para hacer posible el relevo generacional en los negocios, uno de los retos dentro del mundo empresarial.

Monet, por su parte, ha resaltado que es un proyecto que permite garantizar el dinamismo económico de pequeñas empresas, comercios locales y otros negocios de pequeño tamaño, y puntualizado que son el tipo de empresas que caracterizan el tejido empresarial de Catalunya.

PANÉS Y COLOMER

Durante su intervención, Panés ha defendido que dar continuidad a las empresas es también una política de desarrollo económico, de generación de ocupación y de cohesión territorial.

"Esto también es generar riqueza. Preservar conocimiento empresarial, actividad económica, proveedores, clientela y puestos de trabajo. Es mantener actividad en nuestros barrios, mercados municipales, polígonos industriales y municipios más pequeños de Catalunya. Es, es definitiva, evitar que desaparezca valor que Catalunya ya ha creado", ha defendido.

Colomer también se ha referido al relevo generacional, y celebrado la energía dedicada por todos los actores implicados y la colaboración entre todos, aunque ha alertado de que, las 6.000 empresas que se han trasmitido en 15 años, son la mitad de las que cierran cada año porque no tienen relevo.