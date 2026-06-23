El Refugi 1 del Port de Tarragona acoge las exposiciones artísticas de Núria Jové y Anna Molero

La artista tarraconense Núria Jové - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala 1 del Refugi 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona inaugurará el próximo 25 de junio a las 19:00 horas las muestras temporales de las artistas Núria Jové Ricomà y Anna Melero, dos proyectos que se podrán visitar hasta el 23 de agosto de 2026, informa un comunicado de la organización.

Bajo el título 'Històries d'amistat', la artista tarraconense Núria Jové Ricomà presenta una serie de pinturas donde analiza los vínculos afectivos contemporáneos a través de escenas cotidianas como conversaciones, almuerzos o fiestas.

Las obras de este proyecto toman como base capturas digitales e imágenes de redes sociales que posteriormente se trasladan al lienzo, transformando la luz de la pantalla en cuerpo, materia y textura para plasmar un recorrido emocional ligado a las ciudades de Valencia, Santiago de Chile y Tarragona, en las que se ha desarrollado este proyecto.

Por su parte, la artista Anna Melero exhibe la propuesta 'Manipulació latent', un trabajo orientado a plasmar las tensiones de carácter social, político y económico que afectan a las relaciones humanas actuales.

El montaje de Melero utiliza hilos casi invisibles para suspender los objetos de la muestra en el aire, buscando generar un impacto visual en el espacio a través de piezas que "invitan a confrontar nuestro propio desconcierto ante la realidad que nos rodea".