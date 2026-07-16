La región de Barcelona suma 26,3 millones de visitas en 2025 a sus principales atractivos turísticos

Archivo - Senderistas en la Via Blava Anoia (Barcelon) en su paso por Santa Margarida de Montbui. - ORIOL CLAVERA - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La región de Barcelona sumó 26,3 millones de visitas en 2025 en sus principales atractivos turísticos, según el informe publicado por LABturisme de la Diputación de Barcelona este jueves y que ha analizado 180 espacios del territorio.

El mapa de atractivos muestra la oferta turística de las comarcas barcelonesas, siendo el Maresme la que más incluye (27), mientras que los dos "grandes atractivos" son los vinculados a la compras (La Roca Village y Viladecans Styles Outlet) sumando 10,4 millones de visitas, informa la corporación en un comunicado.

Ha explicado que los espacios naturales han sido los atractivos turísticos más frecuentados tras los dos centros comerciales, situando el Parque Natural de la Sierra de Collserola, el de la Serralada Litoral, el Fluvial del Besòs, el del Montseny, el de la Serralada de Marina y el de Cadí-Moixeró como los más destacados y que el conjunto de 16 parques naturales suman 9,9 millones de visitantes.

Por otra parte, el Monestir de Montserrat recibió 2,4 millones de visitantes, mientras que el global de las visitas a patrimonio arquitectónico suman 3,2 millones de registros.

En cuanto al volumen de visitantes, ha añadido que la comarca del Vallès Oriental es la que lidera el ranking con 7,3 millones de visitas, impulsado por la Roca Village y el circuito de Barcelona-Catalunya, y que le sigue el Vallès Occidental y el Baix Llobregat con 5,4 millones de visitas cada una.