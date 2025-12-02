Rego ve "urgente" la ley de protección de la identidad digital de menores

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una imagen de archivo - Fernando Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado este martes de "urgente" que se incluya en el marco normativo español la ley de protección de la identidad digital de los menores y ha afirmado que su ministerio trabaja con un calendario que pretenden que sea lo más corto posible, textualmente.

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press ha explicado que es "profundamente transversal" la preocupación en todas las familias del Estado ante el 'sharenting' --compartir fotos, videos e información sobre los hijos en redes sociales-- y ha dicho que, tras reunirse con grupos de expertos, han recibido más de 1.200 aportaciones para la futura ley.

"Recomendaría no compartir imágenes de nuestros hijos e hijas en general. Yo también soy madre", ha dicho, tras asegurar que estas situaciones le impactan como a cualquier madre o padre.

"No hemos tenido tampoco el conocimiento hasta ahora ni identificados los riesgos. Lejos de culpabilizarnos, hay que intentar a partir de ahora sí que tener un cierto cuidado", ha añadido.

Ha afirmado que la futura norma pivotará sobre tres ejes: el acompañamiento a familias para tener herramientas sobre los riesgos, regulación sobre la monetización vinculada a la imagen del menor --ya sea en entorno familiar, escolar, deportivo o de ocio-- y la exigencia a las plataformas y a la industria de no hacer "caja" con la imagen de menores.

Ha expresado que "en las próximas semanas" llegará al Congreso la ampliación de la lista de supuestos que recoge la Ley de Protección a la Infancia frente a la Violencia (Lopivi), entre los cuales ha situado el acoso escolar tanto en los centros como de forma digital.

VIABILIDAD DE LA LEGISLATURA

Preguntada por si considera que el Gobierno agotará la legislatura, se ha mostrado convencida de ello "a pesar del clima y de la correlación de fuerzas que hay", más allá del ruido de la derecha y la extrema derecha, en sus palabras.

"A mí me encantaría escuchar, aunque fuera alguna medida, que tuviera que ver con el avance de los derechos, con el avance de las ideas y del programa y de la ampliación del bienestar del país por parte de la derecha", ha lamentado.