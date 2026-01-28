La regularización de 2005 redujo la brecha en el alquiler pero no la eliminó, según un estudio

Archivo - Vivienda en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, Joan Monràs, ha concluido que la regularización extraordinaria de inmigrantes del 2005, impulsada por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, redujo la brecha entre los migrantes no comunitarios y los autóctonos en cuanto al alquiler y compra de vivienda, pero no la eliminó, y provocó cambios en los patrones de consumo.

El trabajo, publicado en 'BSE Working Papers', recoge que la proporción de inmigrantes de fuera de la Unión Europea en viviendas de alquiler disminuyó entre 10 y 15 puntos porcentuales tras la regularización, tanto en comparación con hogares nativos similares socioeconómicamente como con migrantes de la UE, informa la UPF en un comunicado de este miércoles.

La investigación determina que la diferencia de gustos y preferencias personales y culturales entre estos colectivos explican "la mayor parte de las singularidades en el consumo", más allá de los aspectos socioeconómicos estándar, como los ingresos, la geografía o el tamaño del hogar.

Para Monràs, la reducción de la proporción de migrantes no comunitarios en viviendas de alquiler se puede explicar por el aumento de la proporción de inmigrantes no comunitarios que compraron vivienda con hipotecas.

"Si bien la brecha en las decisiones de tenencia de vivienda --alquiler o compra-- se redujo una vez los inmigrantes no comunitarios obtuvieron los permisos de trabajo, continuó habiendo una brecha sustancial, lo que sugiere que las diferencias entre inmigrantes y nativos a la hora de decidir si comprar o alquilar reflejan no solo las oportunidades del mercado laboral, sino también la variedad de gustos", resume el investigador.