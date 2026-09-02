La regularización de migrantes aportó 64.332 nuevos afiliados en Catalunya en agosto

El secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La regularización extraordinaria de personas migrantes ha aportado 64.332 nuevos afiliados a la Seguridad Social en Catalunya en agosto, un 19% del total de los 337.917 afiliados extranjeros regularizados en el conjunto del estado.

Así lo ha explicado el secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, en reacción a los datos de paro de agosto en Catalunya publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que muestran que las afiliaciones bajaron una media de 59.529 en agosto respecto al mes anterior (-1,48%), mientras que aumentaron en 116.437 personas, un 3,03% más, respecto al mismo mes de hace un año (+0,64%).

En rueda de prensa junto a la directora del Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, ha afirmado que la regularización ha tenido un efecto de crecimiento en la afiliación, y el Govern estudiará "qué ha pasado" en otros sectores para que pese a ello la afiliación no haya crecido en el conjunto de Catalunya.

Ha abogado por estudiar la evolución concreta por sectores porque, ha explicado, "depende de las estructuras productivas que tengan las diferentes Comunidades Autónomas", varía el impacto de un sector u otro.

EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Más en detalle, Ramos ha explicado que desde el Govern no se sienten "cómodos" con el comportamiento en agosto dentro del sector educativo, especialmente en las actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre como casales y comedores, y ha explicado que existe un grupo de trabajo para estudiar cómo estabilizar estos puestos de trabajo a lo largo del año.

Según los datos compartidos por Redondo, el sector educativo es el que más ha contribuido a la caída de afiliaciones, con 26.513 menos en agosto, seguido de las actividades administrativas y servicios auxiliares (+10.995) y las actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (+7.461).

CRECIMIENTO DEL PARO

En relación al incremento del paro que se ha registrado en Catalunya en agosto, un 4,63% respecto al mes anterior y un 0,64% en términos interanuales, Ramos también ha afirmado que se estudiará el impacto de sectores como el turismo.

Ha remarcado de nuevo la subida del paro en el sector educativo, con 2.305 personas más, y una situación que ha tildado de "preocupante", con un crecimiento que ha afirmado que se da año a año.

También ha puesto de relevancia el aumento más elevado del habitual en el paro entre las personas que anteriormente no tenían empleo: "Me temo que no es una cuestión demográfica. No es que tengamos más jóvenes que se inscriban por primera vez", ha explicado Ramos, y ha abierto la puerta a estudiar el impacto de la regulación en este incremento.