Reig Jofre incorpora a cotización 664.162 nuevas acciones este miércoles

Archivo - El consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Laboratorio Reig Jofre incorporará a cotización este miércoles 664.162 nuevas acciones, en el marco de su operación de dividendo flexible (scrip dividend), informa la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Estas son resultantes de la conversión de los derechos de asignación gratuita de aquellos accionistas que optaron por el canje de derechos por acciones.

De esta forma, el capital social de Reig Jofre quedará establecido en 41.441.701,50 euros, representado por 82.883.403 acciones ordinarias, de un valor nominal de 50 céntimos cada una de ellas, todas ellas suscritas e íntegramente desembolsadas,

Esto se enmarca en los acuerdos aprobados por el Consejo de Administración de Reig Jofre y comunicados en Otra Información relevante el 15 de mayo de 2026.

Reig Jofre obtuvo un beneficio neto consolidado de 3,1 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 17% inferior a la del mismo periodo de 2025, y vio reducidos sus ingresos un 2%, hasta 86,3 millones.