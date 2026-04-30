Remeros alemanes participan en una prueba piloto de turismo náutico en Terres de l'Ebre (Tarragona)

Remeros en la nueva embarcación del Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Componentes del equipo mixto de remo alemán empezarán este viernes un recorrido de cuatro días a través del río Ebro hasta el puerto de La Ràpita (Tarragona), en el marco de una prueba piloto de turismo náutico regular dirigido al mercado alemán para que los remeros hagan estancias temporales en Terres de l'Ebre.

El objetivo es captar un turismo activo que apueste por la sostenibilidad, la calidad de las instalaciones y los servicios, y que además haga visitas en el territorio, informa la Generalitat este jueves en un comunicado.

La base de las estancias de los equipos de remo estará en La Ràpita, donde el puerto será la base y la bahía de los Alfacs y el río Ebro los espacios por los que desarrollarán la actividad.

En cuanto a la prueba piloto, se han organizado cuatro etapas de descenso entre el río Ebro y la bahía de los Alfacs, navegando por Ascó, Benifallet, Tortosa, Gola de Migjorn y La Ràpita.

Esta actividad es fruto de las acciones de promoción hechas por Delta Ebre Port en la feria náutica de Düsseldorf, en Alemania, y cuenta con la colaboración del Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) y el Club de Rem de Tortosa.