Renfe acaba las obras de accesibilidad a la estación de Terrassa Est (Barcelona)

Archivo - Estación Terrassa Est de Rodalies, cuando empezaron las obras - RENFE - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha finalizado las obras de accesibilidad de la estación de Terrassa Est (Barcelona), por la que pasa la línea R4 de Rodalies, según ha informado este jueves en un comunicado.

La actuación, con un presupuesto de 176.000 euros, ha consistido principalmente en la mejora de los encaminamientos para garantizar un recorrido seguro y accesible por la estación.

En enero de este año, la compañía también instaló nuevos recorridos y pavimentos podotáctiles y antideslizantes en Terrassa Estació del Nord.

Entre las dos estaciones, Renfe ha invertido más de 513.500 euros en accesibilidad, y en octubre se iniciarán también unos trabajos de mejora de la iluminación en Terrassa Estació del Nord.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Medidas Urgentes en el que siguen trabajando la Generalitat, Renfe, Adif y Mossos d'Esquadra.