Renfe activa un servicio por carretera entre La Garriga y Figaró (Barcelona) por obras en la R3

Archivo - Tren de Rodalies sin servicio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de la R3 de La Garriga y Figaró (Barcelona) del 16 de noviembre al 14 de diciembre.

Pretende garantizar la movilidad durante la renovación de la infraestructura que llevará a cabo Adif en esas fechas en el tramo afectado, informa en un comunicado este viernes.

Además, desde el 9 de noviembre la compañía prevé modificar los horarios de otros servicios alternativos por carretera establecidos en el recorrido de la R3, para "ajustar la oferta a las necesidades de movilizad de los usuarios y la evolución de los trabajos", y ha recomendado consultar los horarios antes de iniciar un trayecto.