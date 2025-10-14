Renfe adjudica la rehabilitación de la estación de Cornellà (Barcelona) por 2,09 millones

Plano de las obras de Renfe en la estación de Cornellà - RENFE

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha adjudicado a las empresas Seranco y Serveis Cornellà las obras de rehabilitación del edificio de viajeros y de mejora de la accesibilidad en la estación de Cornellà de Llobregat (Barcelona), de la línea R4 de Rodalies, con un presupuesto de 2.092.064,88 euros (IVA incluido), informa la compañía en un comunicado este martes.

Los trabajos consisten, entre otras cosas, en rehabilitar la fachada, renovar los ascensores, instalar tres nuevas marquesinas, renovar completamente las instalaciones de baja tensión de la estación, instalar una nueva línea de suministro complementario de energía y una red de saneamiento de recogida de aguas pluviales y drenaje para el paso inferior.

Estas obras se suman a la primera fase de mejora de la accesibilidad de febrero de 2023, cuando Renfe puso en servicio un edículo de acceso a la estación por la zona norte de la ciudad.

Además, los trabajos para la mejora de la estación beneficiarán a los más de 10.510 viajeros que utilizan estas instalaciones todos los días.

La actuación forma parte del Plan de Medidas Urgentes en el que Renfe, la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Adif y Mossos d'Esquadra trabajan para mejorar la percepción de seguridad, la información a los viajeros y el estado de trenes y estaciones, destinando más de 77 millones de euros entre 2025 y 2026 a este objetivo.