Renfe cambia desde el 14 de septiembre los horarios de 4 servicios AVE entre Catalunya y Andalucía

Un tren AVE - RENFE

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará a partir del 14 de septiembre los horarios de 4 servicios AVE entre Barcelona, Granada y Málaga para "adecuar mejor la oferta a los patrones de movilidad y aumentar la disponibilidad de plazas en las franjas con mayor demanda".

La reprogramación mantendrá la capacidad y el número de conexiones actuales entre dichas ciudades, ha informado este martes el operador ferroviario en un comunicado.

El servicio Barcelona-Granada que actualmente sale de Barcelona Sants a las 8.30 saldrá a las 15.41, y el servicio en sentido contrario con salida de Granada a las 15.35 la tendrá a las 7.55.

En tren Barcelona-Málaga que hoy tiene salida desde Barcelona Sants a las 15.41 la tendrá a las 8.30, mientras que el servicio en sentido contrario que sale de Málaga María Zambrano a las 8.22 pasará a prestar servicio desde las 15.50.

Renfe contactará con las personas ya han adquirido billetes de los servicios modificados para ofrecerles alternativas de viaje, cambios o anulaciones sin coste alguno.