Renfe despliega 90 informadores para orientar a los viajeros ante el corte en la R3 de Rodalies

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha desplegado 90 informadores para orientar a viajeros ante el corte de la línea R3 de Rodalies que se hará desde el martes por las obras de Adif que duplicarán la vía entre Parets del Vallès (Barcelona) y La Garriga (Barcelona) y para remodelar la estación Montcada Bifurcació, por lo cual se cortará el servicio entre esta y La Garriga.

Habrá servicio alternativo por carretera con autobuses que cubrirán las rutas afectadas, informa Renfe en un comunicado este sábado.

También se han instalado grandes carteles y cartelería digital en las estaciones afectadas, se ha añadido información en las pantallas de los trenes y suenan avisos a través de la megafonía de trenes y estaciones.

En la primera fase de las obras, hasta mayo de 2026, el servicio alternativo por carretera incluye buses entre Barcelona (desde la estación Fabra i Puig) y Granollers Canovelles cada 20 minutos, con paradas intermedias; un bus entre Fabra i Puig y Centelles (Barcelona) cada 30 minutos, con paradas intermedias; y autobuses directos entre Barcelona y Centelles cada 30 minutos, entre Barcelona y Vic (Barcelona) cada 15, y entre Barcelona y La Garriga cada hora.

Los puntos de transbordo con los autobuses ya están señalizados en las estaciones afectadas para que los viajeros puedan transbordar rápidamente.