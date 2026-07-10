Renfe habilitará buses entre Terrassa y Cervera del 18 al 20 de julio por obras en la RL4

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe establecerá, del 18 al 20 de julio, un servicio alternativo por carretera entre Terrassa Estació del Nord (Barcelona) y Cervera (Lleida) para los trenes de la línea RL4 de Rodalies, debido a las obras de mejora que Adif llevará a cabo en la infraestructura ferroviaria entre Calaf y Manresa (Barcelona).

El servicio quedará suspendido entre las estaciones de Cervera de Segarra y Manresa durante el fin de semana y, una vez realizadas las pruebas de funcionamiento en la mañana del lunes 20, se prevé que el servicio recupere gradualmente la circulación de trenes, informa Renfe en un comunicado este viernes.

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un servicio alternativo por carretera entre Cervera, Manresa y la Estació del Nord de Terrassa.

Este incluirá autobuses semidirectos con paradas en Cervera, Calaf, Manresa y Terrassa, así como minibuses que pararán en todas las estaciones del tramo afectado.

Por su parte, el servicio de la línea RL3 entre Lleida-Pirineus y Cervera funcionará con normalidad, manteniendo el horario habitual de los trenes.