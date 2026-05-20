Renfe incrementa el servicio del Euromed Barcelona-Valencia a seis trenes por sentido al día

Archivo - Tren Euromed - RENFE - Archivo

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado el incremento del servicio de Euromed entre Barcelona y Valencia de cinco a seis trenes por sentido al día, en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que este incremento "supone un número más grande de plazas y una mejora de las prestaciones", ya que dispondrá de la opción 'Premium'.

Los dos nuevos trenes Euromed eran hasta el momento Intercity, un servicio que también incrementa la oferta, con más plazas en otros dos trenes, uno por sentido, ya que se cambia el material por trenes de la serie 130.

En total, Renfe ha incrementado en 1.700 plazas semanales la oferta de Larga Distancia entre las dos ciudades, que ahora contarán con ocho trenes por sentido diarios y una oferta semanal de 48.380 plazas.

Los nuevos trenes salen de Valencia a las 6.30 horas y de Barcelona a las 20.15 horas.