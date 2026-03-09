Renfe inicia un plan de obras a corto plazo y "de alto impacto" en 15 estaciones de Rodalies

Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado el plan 'A punto', un plan de obras a corto plazo y "de alto impacto" en 15 estaciones de Rodalies, informa en un comunicado este lunes.

El plan cuenta con una inversión total de 24,8 millones de euros en toda España, de los que se destinarán 4,8 millones a Rodalies entre este año y el próximo.

En una primera fase, se destinarán 1,26 millones a mejorar las estaciones de Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni y Sitges (Barcelona).

Más adelante se ejecutarán obras en Castellbisbal, Martorell Central (Barcelona), Sant Vicenç de Calders (Tarragona), L'Hospitalet de Llobregat y Gavà (Barcelona), entre otras.

El plan "identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas a corto plazo" y con una inversión reducida y de poca complejidad técnica, con el fin de que los usuarios perciban una mejora de la calidad.