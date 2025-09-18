Renfe ofrece 41.000 plazas de bus diarias por obras en Castelldefels (Barcelona) la próxima semana

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá 41.000 plazas de bus al día para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por el corte provocado por las obras de Adif en la estación de Castelldefels (Barcelona) entre el 22 y el 28 de septiembre, informa en un comunicado este jueves.

Los buses unirán Gavà y Sitges (Barcelona) para los viajeros de la línea R2Sud y Cunit (Barcelona) y Barcelona para los de los trenes regionales, e iniciarán y finalizarán su recorrido en la Zona Universitaria.

Los trabajos consisten en la reordenación del esquema de vías para separar el tráfico de trenes de Rodalies y de trenes de media y larga distancia, así como la construcción de un nuevo paso inferior entre andenes.

El objetivo es que no se creen interferencias y que se agilicen los servicios ferroviarios y se facilite la circulación de trenes pasantes.

Renfe ha diseñado un plan especial de comunicación para informar del plan alternativo de transporte, que contará con 40 auxiliares de información, cartelería de gran formato y cartelería digital.