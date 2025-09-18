Renfe ofrece buses de Figueres a Portbou (Girona) este fin de semana por obras de electrificación

Archivo - Un tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá unas 6.300 plazas de autobús este fin de semana entre Figueres y Portbou (Girona) por las obras que realiza Adif para renovar la catenaria y mejorar la electrificación, según ha informado este jueves en un comunicado.

Se trata de un plan alternativo de transporte (PAT) que está vigente desde el 12 de abril y que afecta a nueve fines de semana no consecutivos, de los que quedan tres: 20-21 de septiembre y 4-5 y 18-19 de octubre.

Así, el operador ha programado 1.026 circulaciones por carretera con más de 56.400 plazas durante la interrupción de la circulación, que será entre las 5.00 horas del sábado y hasta las 5.00 horas del lunes.

Las obras consisten en sustituir la catenaria flexible actual de los túneles por una catenaria rígida, para "dotar de más calidad y fiabilidad las instalaciones".

Renfe también ha activado más auxiliares de información y atención al cliente en todas las estaciones implicadas y se ha implementado un refuerzo especial de señalización para facilitar la circulación y mejorar la visibilidad de los puntos de interés.