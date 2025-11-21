Archivo - Renfe ofrece descuentos del 15% para la experiencia inmersiva 'Leonardo versus Michelangelo' - RENFE - Archivo

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrece a los usuarios que dispongan de un billete o abono de Renfe - Rodalies de Catalunya un descuento del 15% para la experiencia inmersiva 'Leonardo versus Michaelangelo' del Centre d'Arts Digitals Ideal de Barcelona, informa en un comunicado este viernes.

Los usuarios pueden hacer la reserva a través de la web www.idealbarcelona.com con el código promocional RENFELVM o presentando un billete de Renfe en la taquilla del Centre d'Arts Digitals.

Los visitantes pueden llegar al Centre d'Arts Digitals desde las estaciones de Rodalies de Barcelona Arc de Triomf (R1, RG1, R3 y R4), El Clot-Aragó (R1, R2 Nord, R11 y RG1) y Estació de França (R2 sud y Regionals Sud).