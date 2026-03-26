Renfe ofrece 3 millones de plazas en Semana Santa, 920.000 concentradas en Catalunya

Archivo - Un cartel indica la dirección de los trenes de alta velocidad en la estación de Barcelona-Sants. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá 3 millones de plazas entre sus trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity, Media Distancia y AVE Internacional para viajar entre el 27 de marzo y el 5 de abril, coincidiendo con Semana Santa, de las cuales 920.000 plazas se concentran en Catalunya, explica la compañía ferroviaria este jueves en un comunicado.

Esta oferta, ha explicado Renfe, permite reforzar las conexiones entre las principales ciudades catalanas y hacia el resto del país, "asegurando una respuesta adecuada" a la elevada demanda prevista y facilitando los desplazamientos en el periodo.

En total, la compañía ferroviaria ofrecerá más de 1,1 millones de plazas para este periodo en sus trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Euromed, Intercity y AVE Internacional).

Los destinos más demandados son los que conectan Catalunya con Madrid, en corredores como el de Madrid-Barcelona hasta a Figueres (Girona), y en el que se ofrecerán más de 10.600 plazas de AVE.

Por otra parte, la compañía ferroviaria ofrecerá cerca de 1,8 millones de plazas en los trenes de servicio público, entre Avant y Media Distancia, a la que se suman también los servicios de Rodalies y Cercanías para "acceder a la oferta cultural y de ocio de las grandes ciudades durante estas fechas".