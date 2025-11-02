Renfe ofrece un servicio de buses por el corte por obras en Montcada (Barcelona) este domingo

Archivo - Un tren de Renfe - RENFE - Archivo

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Renfe ofrece este domingo un servicio alternativo por carretera en la línea R4 de Rodalies entre Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès ante las obras en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) que ejecuta Adif.

En paralelo, la línea R4 prestará el servicio en dos tramos: el que discurre entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Martorell y Badalona y el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa Renfe en un comunicado.

Los trabajos en la estación de Montcada Bifurcació también afectan al servicio de la R7, que a partir de este domingo y hasta mayo de 2026, interrumpirá la circulación ferroviaria en esta línea.

Para garantizar la conexión con el campus universitario, Renfe ha reprogramado el servicio de la línea R7: entre Fabra i Puig y Cerdanyola, los viajeros serán reconducidos a la línea R4, y entre Cerdanyola - Cerdanyola UAB - Campus UAB (Eix Central), el servicio alternativo será por carretera.

Para minimizar la afectación al colectivo universitario, los buses efectuarán parada dentro del propio Campus.