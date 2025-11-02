Renfe ofrece un servicio de buses por el corte por obras en Montcada (Barcelona) este domingo

Archivo - Un tren de Renfe
Archivo - Un tren de Renfe - RENFE - Archivo
Europa Press Cataluña
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 6:12

(EMBARGADA PARA DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE)

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Renfe ofrece este domingo un servicio alternativo por carretera en la línea R4 de Rodalies entre Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès ante las obras en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) que ejecuta Adif.

En paralelo, la línea R4 prestará el servicio en dos tramos: el que discurre entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) o Martorell y Badalona y el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), informa Renfe en un comunicado.

Los trabajos en la estación de Montcada Bifurcació también afectan al servicio de la R7, que a partir de este domingo y hasta mayo de 2026, interrumpirá la circulación ferroviaria en esta línea.

Para garantizar la conexión con el campus universitario, Renfe ha reprogramado el servicio de la línea R7: entre Fabra i Puig y Cerdanyola, los viajeros serán reconducidos a la línea R4, y entre Cerdanyola - Cerdanyola UAB - Campus UAB (Eix Central), el servicio alternativo será por carretera.

Para minimizar la afectación al colectivo universitario, los buses efectuarán parada dentro del propio Campus.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado