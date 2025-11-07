Renfe participa en la Fira de l'Ocupació de Tarragona

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que participará en la nueva edición de la Fira de l'Ocupació de Tarragona que organiza la Cámara de Tarragona el próximo 13 de noviembre, en un comunicado este viernes.

La empresa tiene el objetivo de identificar el talento local y promover oportunidades profesionales en el sector ferroviario, y el estand de la empresa contará presentará ofertas laborales y formativas de la empresa.

La Fira de l'Ocupació de Tarragona ha sumado más de 21.000 visitantes desde 2019, con una media de 250 contrataciones y una tasa de éxito del 65% en empresas que contratan en días posteriores.