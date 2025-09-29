Renfe pone en servicio las escaleras mecánicas de la estación de Vic (Barcelona)

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto en servicio las dos escaleras mecánicas de la estación de Vic (Barcelona), por donde pasa la línea R3 de Rodalies, según ha informado este lunes en un comunicado.

El contrato ha supuesto una inversión de unos 730.000 euros y la actuación se enmarca en el Plan de Medidas Urgentes en el que Renfe trabaja con la Generalitat para mejorar, entre otros, la accesibilidad en las estaciones.

Precisamente, una de las 39 actuaciones que recoge este plan es la adecuación de los equipos de elevación existentes en una decena de estaciones de Rodalies de Catalunya.