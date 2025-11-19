Renfe programa 22 buses entre Zaragoza y Caspe por obras en la infraestructura ferroviaria

Archivo - Estación de tren en Caspe - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado 22 buses entre Zaragoza y Caspe, por obras en la infraestructura los días 20 y 21 de septiembre, en los que la línea ferroviaria convencional entre Zaragoza y Barcelona quedará cerrada por mejoras de Adif, informa en un comunicado este viernes.

Los trabajos afectarán a seis servicios diarios de media distancia de Renfe, concretamente de cuatro trenes de la relación Barcelona-Caspe-Zaragoza y dos más de la relación Móra la Nova-Caspe-Zaragoza.

Según la empresa, el servicio por carretera dará cobertura a todos los municipios de la línea y algunos horarios se verán modificados, mientras que durante los dos días de obras, los trenes de esta línea no darán servicio en las estaciones zaragozanas de Portillo, Goya y Miraflores.