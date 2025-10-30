Renfe reajusta los horarios y frecuencias del plan alternativo de transporte de la R3

Varias personas esperan autobuses alternativos al macrocorte en la línea R3 de Rodalies, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe y la Generalitat, como titular del servicio, han acordado reajustar los horarios y frecuencias del plan alternativo de transporte por el corte de la línea R3 de Rodalies, tras el primer mes de funcionamiento, informa la compañía en un comunicado este jueves.

El objetivo es "mejorar la movilidad de los viajeros, especialmente en horas punta" y optimizar el servicio mientras continúan las obras de Adif entre Montcada Bifurcació y La Garriga (Barcelona).

El nuevo servicio incluye un nuevo servicio diario con salida de Barcelona a las 22 horas y llegada a La Garriga, y servicios cada 30 minutos en los dos sentidos entre las 6 y las 9 horas y entre las 16 y las 20 horas.

Además, el servicio de bus entre Vic (Barcelona) y Barcelona pasa a tener una frecuencia de expedición cada 20 minutos.

Renfe ha explicado que "continúa trabajando de forma coordinada con Adif" y que el servicio se continuará analizando de forma permanente para adaptarlo a las necesidades que se puedan detectar.