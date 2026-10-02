Renfe refuerza el servicio entre Barcelona y Tarragona con 5.000 plazas por el Concurs de Castells

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe reforzará el servicio ferroviario entre Barcelona y Tarragona con cuatro trenes especiales (dos este sábado y dos más el domingo) por la celebración del Concurs de Castells de Tarragona, incrementando en 5.000 plazas la oferta habitual durante el fin de semana.

Los servicios extraordinarios se han programado en las franjas horarias en las que se producirán más desplazamientos del público asistente al evento, que tendrá lugar en la plaza Tarraco Arena, informa Renfe este viernes en un comunicado.

Así, el sábado saldrá un tren especial de Barcelona Estació de França a las 13.11 y el servicio de regreso será desde Tarragona a las 21.30, mientras que el domingo el tren especial saldrá de Barcelona a las 6.40, con vuelta desde Tarragona a las 17.27.

Además, ante la previsión de una elevada afluencia de viajeros en las estaciones del corredor Barcelona-Tarragona, Renfe reforzará los dispositivos de atención e información al cliente con un total de 92 personas, de las que 38 prestarán servicio específicamente con motivo del Concurs de Castells.

La compañía dispondrá también de personal de vigilancia e intervención en los cuatro trenes especiales programados.