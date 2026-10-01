Renfe suspende la circulación de varios trenes en Catalunya por las condiciones meteorológicas

Archivo - Tren de Renfe, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe suprime la circulación de los trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo (Euromed e Intercity) que conectan Catalunya con la Comunidad Valenciana a partir de las 18 horas de este jueves a causa de las condiciones meteorológicas y la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la zona sur de Catalunya y Valencia.

Según informa Renfe en un comunicado, los trenes afectados son: el Alvia 12.33 horas Córdoba - 20.51 horas Barcelona-Sants (suprimido desde Valencia); el Euromed 16.37 horas Alicante - 22.04 horas Barcelona Sants; el Euromed 17.04 horas Figueres Vilafant - 23.40 horas Alicante; el Intercity 17.30 horas Valencia Norte - 20.57 horas Barcelona Sants; y el Euromed 20.15 horas Barcelona Sants - 23.41 horas Valencia Norte.

Asimismo, el Avant Express con salida desde Barcelona Sants a las 17.50 horas y destino Tortosa acabará el trayecto en Camp de Tarragona, y la salida de este viernes se hará desde esta estación a las 7.12 horas en lugar de salir desde Tortosa.

Renfe señala que los viajeros han sido informados de estas alteraciones del servicio, y añade que a partir de las 18 horas dos trenes regionales "pueden ver suspendida" la circulación de parte de su recorrido debido al temporal de lluvias.

Se trata de los trenes de la línea R16 de Rodalies de Catalunya con salida desde Barcelona Estació de França y destino Tortosa a las 19.15 horas y a las 20.45: en función de las condiciones meteorológicas los dos trenes pueden finalizar su recorrido en Tarragona.

SEGURIDAD DE LOS VIAJEROS

Renfe ha adoptado estas medidas con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores, "además de proporcionar información actualizada para que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con la máxima antelación posible".

Indica que si las condiciones previstas mejoran, actualizará la información disponible y "restablecerá progresivamente los horarios habituales", por lo que recomienda a los viajeros que se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación; y afirma que ha habilitado cambios y devoluciones sin coste para los afectados.