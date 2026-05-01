Renuncia el director de la prisión Puig de les Basses (Girona)

GIRONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la prisión Puig de les Basses (Girona) ha renunciado a su cargo, según ha explicado el departamento de Justicia y Calidad democrática de la Generalitat, que ha anunciado que en los próximos días se nombrará a un nuevo director para el centro.

El hasta ahora director ha puesto su cargo a disposición de la Secretaría de Medidas Penales y Reinserción, que ha aceptado su renuncia.

El departamento ha agradecido al director sus "años de dedicación" al frente del centro penitenciario.