Representantes europeos abogan por mejorar la independencia de la UE frente a EE.UU. en defensa

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes europeos han abogado este viernes por mejorar la independencia de la Unión Europea (UE) frente a los EE.UU. en materia de defensa, tanto en crear un ejército comunitario propio como en desarrollo.

Así se han expresado el jefe de la misión de Ucrania ante la UE, Vsevolod Chentsov; el secretario de ASD Europe, Camille Grand; el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López, y el exministro de Defensa eslovaco Martin Sklenár, en el European Pulse Forum 2026, organizado por Politico y beBartlet en el CosmoCaixa de Barcelona.

CHENTSOV

Chentsov ha defendido unir fuerzas entre Europe y Ucrania para unir las "inmensas posibilidades tecnológicas de la UE y la velocidad de los innovadores ucranianos", con el fin de combatir la agresión de Rusia y también desarrollar la industria europea.

Al preguntársele por EE.UU. y la política internacional de su presidente Donald Trump, ha afirmado que, pese a todo, los estadounidenses siguen siendo aliados para Ucrania, cuya defensa aérea es "crucial" en la resistencia contra las fuerzas rusas.

GRAND

Sobre la situación de Ucrania y de la política internacional de Trump, Grand ha sostenido que la industria europea "tiene que adaptarse a eso para ofrecer soluciones reales" en un momento histórico que considera en gran transformación.

"Nos encontramos en un momento muy diferente e interesante desde el punto de vista de la tecnología de defensa, y hay empresas en toda Europa que se están adaptando, algunas más rápido que otras, pero resulta fascinante, incluida la aparición de nuevos actores que se están convirtiendo en socios clave", ha dicho.

LÓPEZ

Respecto a Trump, López ha lamentado que EE.UU. ya no se está comportando como un aliado para la UE: "La relación que teníamos durante el siglo XX ha cambiado para siempre. Y esa conexión que compartíamos probablemente ya no volverá a existir".

En referencia a los compromisos de Europa, tanto a nivel de defensa como de apoyo, ha defendido refozar la interoperatividad y la cooperación: "Tenemos que gastar más, obviamente, y también gastar mejor".

SKLENAR

Sklenar considera que "Europa tiene que encontrar un camino sobre cómo gestionar esta nueva situación", especialmente en un momento en que debe centrarse más en defensa y seguridad que en otras épocas.

"Los europeos no saben cómo hablar con EE.UU. de esta manera, porque siempre ha sido el mayor aliado y el líder de la OTAN", según el exministro.

KUBILIUS

En una entrevista durante la jornada, el comisionado de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha afirmado que ve un "claro" apoyo de la ciudadanía europea en favor de un ejército comunitario, especialmente al compararse con el apoyo militar de la OTAN.

"Necesitamos desarrollar nuestras propias capacidades, que realmente están por debajo del nivel que necesitamos tener, y eso es lo que estamos tratando de hacer" desde la UE, ha asegurado.