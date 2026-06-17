Representantes del mundo judicial y empresarial ven en la mediación una posible traba burocrática

Imagen del encuentro celebrado en Barcelona. - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Personalidades del mundo judicial y empresarial han alertado que la obligatoriedad de activar mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC) antes de presentar una demanda puede convertirse en un "trámite burocrático", explica la Cámara de Barcelona en un comunicado.

Lo han dicho durante el encuentro organizado por el Consulado de Mar de la Cámara este miércoles en la capital catalana, y en referencia a la Ley Orgánica 1/2025, que establece, entre otros, esta obligatoriedad recurrir a MASC, y que alegan que puede no evitar la llegada de conflictos a los tribunales y, por lo tanto, "producir un efecto contrario al perseguido por la nueva ley".

La jornada ha contado con la participación de la exconsellera de Justicia de la Generalitat, Pilar Fernández, el catedrático de Derecho Mercantil, Miguel Trias; el consultor Genís Roca y expertos en el ámbito de la mediación como Pascual Ortuño, Raquel Alastruey, Jesús Gómez o Sara Pose.

Así, los participantes han expresado que la solución debe pasar siempre por el consenso de ambas partes, y planteado igualmente su compromiso para utilizar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, como "la vía más satisfactoria y duradera para abordar una controversia entre partes".

La cónsul del organismo de la cámara, Emma Gumbert, por su parte, ha defendido el compromiso del Consulado de Mar de ofrecer "un verdadero servicio público de justicia" basado en el uso de mecanismos y no en el recurso a los tribunales".