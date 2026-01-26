Se reproduce la incidencia en el centro de Adif de Estació de França y Rodalies vuelve a suspenderse

Pantalla en la estación de Fabra i Puig (Barcelona) donde avisa del corte en el servicio de Rodalies - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies vuelve a suspender la circulación de trenes por segunda vez este lunes a las 7.24 horas tras reproducirse la incidencia en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona) que ha obligado a cortar el servicio por primera vez a primera hora.

Así lo han informado fuentes de Renfe a Europa Press, después que se resolviera la primera incidencia y se recuperara el servicio a las 7.05 horas.

Tras la primera incidencia, el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha señalado que la causa de dicha incidencia "está por determinar" y que se está investigando.