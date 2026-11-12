Repsol invertirá 400 millones en un nuevo electrolizador en Tarragona

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TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha aprobado una inversión de cerca de 400 millones de euros para desarrollar un nuevo electrolizador de hidrógeno renovable de 150 MW en el complejo industrial de Tarragona, junto a Enagás Renovable, informa en un comunicado este jueves.

El proyecto prevé generar 1.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos durante las diferentes fases de desarrollo del proyecto.

La empresa ha explicado que es una "inversión estratégica que refuerza la apuesta de Repsol por Tarragona y por el futuro de su complejo industrial".

Ha añadido que el proyecto "supone un paso decisivo en la transformación" del complejo industrial para su descarbonización, circularidad y digitalización.

El electrolizador tendrá la capacidad de producir más de 22.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, que se usará como materia prima para fabricar metanol renovable y otros productos con baja huella de carbono.