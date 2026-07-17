Repsol y Maersk realizan el primer suministro de bioetanol a un barco en el Puerto de Barcelona

Momento de la operación de suministro - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Repsol y Maersk han realizado el primer suministro de bioetanol a un barco en el Puerto de Barcelona, con el suministro de 2.800 toneladas de este combustible al portacontenedores 'Antonio Maersk', informa el enclave en un comunicado este viernes.

El Puerto ha explicado que esta operación "demuestra la creciente demanda de combustibles marinos basados en alcoholes" y que tiene la infraestructura, la logística y las capacidades operativas necesarias para dar apoyo al despliegue a escala comercial de estos combustibles.

Ha añadido que esta operación refuerza la oferta multienergética de Repsol, "que combina combustibles marinos convencionales, combustibles renovables y soluciones emergentes de bajas emisiones de carbono".

La entrega fue realizada por el barco de combustible de Repsol 'Badia Candela', que está operado por Mureloil y que está diseñado para suministrar combustibles convencionales y productos energéticos de nueva generación.

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha explicado que esta operación "demuestra que el Puerto de Barcelona está preparado para dar apoyo al despliegue a gran escala de nuevos combustibles" sostenibles.