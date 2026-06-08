Rescatada una mujer francesa en Blanes (Girona) tras ser secuestrada y agredida por su expareja

Archivo - Agentes de la Policía Local de Blanes (Girona), en una imagen de archivo - AJUNTAMENT DE BLANES - Archivo

GIRONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Blanes (Girona) ha rescatado a una mujer francesa que había sido secuestrada y agredida presuntamente por su expareja, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los hechos sucedieron la noche del domingo, cuando la policía recibió una información sobre un hombre que estaba golpeando un vehículo en el que había una chica encerrada en el interior, en una gasolinera muy próxima al centro de la ciudad.

Varias patrullas acudieron al lugar indicado y, al ver a los policías, el hombre salió corriendo, pero fue interceptado por los agentes tras una persecución.

LA INTERVENCIÓN

Los policías comprobaron que la chica figuraba como persona desaparecida en Francia y, tras diversas indagaciones, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que la joven estaba en paradero desconocido, si bien el sospechoso aseguró que ambos estaban de vacaciones, que ella era su pareja y que estaban alojados en un hotel de Lloret de Mar (Girona).

Sin embargo, ella negó este relato y dijo que él era su expareja, que la había secuestrado, que la había agredido y amenazado de muerte, que no dejaba que se comunicara con nadie, llegando a quitarle el móvil, y manifestó su voluntad de regresar a Francia con su familia.

Después de comprobar, a través de la Policía Local de Lloret, que en el hotel referenciado no constaba que ninguno de los dos estuviese alojado y ante los indicios recabados, la Policía de Blanes procedió a la detención del hombre.

La intervención culminó con el arresto del hombre como presunto autor de delitos de lesiones, maltrato en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños, mientras que la policía trasladó a la víctima a un lugar seguro.