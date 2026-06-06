Rescatan a tres perros abandonados en una masía de Igualada (Barcelona)

Uno de los perros rescatados por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató el pasado 26 de mayo en Igualada (Barcelona) a tres perros que se encontraban en una masía abandonada y en estado de ruina, con signos de abandono, desnutrición y falta de atención, han informado en un comunicado este sábado.

La actuación fue llevada a cabo por la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) con base en Manresa (Barcelona), tras tener conocimiento del estado en el que se encontraban los animales, que permanecían en una nave con acceso a un terreno abierto dentro de una finca vallada, sin que su responsable acudiera a atenderlos.

Los agentes realizaron gestiones para identificar al responsable y, según la investigación, los perros podrían haber permanecido aproximadamente dos meses en esa ubicación, tiempo durante el cual habrían logrado sobrevivir gracias a aportes puntuales de comida y agua que alguna persona les habría facilitado.

Los agentes comprobaron que solo uno de los tres perros tenía chip de identificación a nombre del investigado y ninguno de los animales contaba con cartilla sanitaria.

Los tres animales fueron trasladados a un centro canino en Olesa de Bonesvalls (Barcelona), donde reciben alimentación, atención veterinaria y cuidados.

Hasta el momento el responsable de los perros no ha sido localizado, por lo que la Guardia Civil ha remitido las diligencias al Juzgado de Guardia de Igualada, donde figura en calidad de investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal.