Las reservas de las cuencas internas de Catalunya siguen bajando y se encuentran al 70,8%

BARCELONA 9 Dic.

Los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 70,8% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 71,5%, perdiendo 0,7 puntos en una semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 480,6 hectómetros cúbicos, cuando el martes de la semana pasada tenían 485,3.

El embalse de Darnius Boadella está al 57,1% de su capacidad (57,4% el pasado martes); el de Sau, al 46,6% (frente al 47,9%); Susqueda, al 88% (frente al 87,9%); La Baells, al 78,6% (79,6% la semana pasada) y La Llosa del Cavall, al 82,2% (frente al 83,9%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 82,4% (la semana pasada estaba al 83,5%); Foix, al 75,1% (frente al 75,3%); Siurana, al 12,5% (12,7% el pasado martes) y Riudecanyes, al 30,1% (frente al 30,5%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 73,8% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 74,6%, perdiendo 0,8 puntos en una semana.