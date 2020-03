Las residencias catalanas reprochan al Govern la falta de material sanitario

Las asociaciones del sector aseguran que su personal "tiene miedo y se siente desprotegido"

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) y la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir), las principales organizaciones de residencias en Catalunya, han reprochado al Govern que sus empleados están trabajando sin el material sanitario necesario para hacer frente a la epidemia del coronavirus.

"La situación de los centros de 70 plazas o menos es dramática: no tenemos material como mascarillas y batas, no podemos aislar bien a los usuarios contagiados, y no podemos hacer tests", ha asegurado el presidente de Upimir, Vicente Botella, en declaraciones a Europa Press.

Desde ACRA explican que el personal de las residencias "tiene miedo y se siente desprotegido" y reclaman que la Generalitat les abastezca de equipos de protección y haga tests a los empleados con síntomas para saber si pueden trabajar con una población de riesgo como son las personas mayores.

La directora general de ACRA, Montse Llopis, ha asegurado a Europa Press que las residencias son "el sector más frágil y con necesidad de apoyo" del sistema asistencial catalán, y explica que la situación se está agravando porque cada vez tienen más trabajadores de baja.

"Hay pánico entre los trabajadores y tenemos entre un 70 y un 80 por ciento de absentismo laboral: a la mínima que hay una sintomatología leve, los empleados tienen que quedarse en casa", ha alertado Botella, de la Unió de Petites i Mitjanes Residències.

"Tenemos el personal básico para trabajar, pero estamos haciendo un llamamiento para que la gente que quiera incorporarse o que esté acabando de estudiar pueda trabajar cuanto antes: nos faltan manos", ha añadido Llopis, que ha agradecido el esfuerzo de sus profesionales.

LA GENERALITAT PROMETE AYUDAS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, prometió el jueves a las entidades representadas en la Mesa Unitària del Sector Social --que incluye a las residencias-- que el Govern "está haciendo todo para proveer tanto los servicios de emergencias como el tercer sector social" de la medidas de protección necesarias contra el Covid-19.

"Nos han dicho que nos ponen al mismo nivel que el personal sanitario, pero no sabemos cuando nos llegaran las mascarillas y las batas", explica Botella, que añade que en las residencias pequeñas, a la falta de material, se le suma la falta de espacio para confinar a los usuarios o mantener las distancias de seguridad.

La directora general de ACRA, Montse Llopis, ha recordado que el Govern se comprometió en la reunión del jueves a "priorizar" a sus trabajadores, junto con el resto de personal sanitario, y que entienden que eso supondrá que se les hagan tests de Covid-19.

310 CONTAGIADOS

La Generalitat cifró este jueves en 310 las personas que viven en residencias de la tercera edad con diagnóstico de coronavirus, e informó de que se encuentran aisladas y están siendo tratadas según los protocolos marcados por la Conselleria de Salud.

En Catalunya hay 64.093 personas mayores que viven en plazas residenciales públicas y privadas, y los casos de coronavirus afectan a 94 residencias --de un total de 1.073--.