Restablecida la circulación de alta velocidad entre Girona y Barcelona tras un incendio forestal

Archivo - Uno de los trenes AVE - RENFE - Archivo
GIRONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La circulación de trenes de alta velocidad entre Girona y Barcelona se ha restablecido sobre las 16.55 tras estar cortada momentáneamente por un incendio junto a las vías, informa Protecció Civil en un apunte en X este miércoles.
Adif ha anunciado a las 16.42 la interrupción a causa del fuego, ubicado entre Girona y Vilobí d'Onyar (Girona), por lo que se había activado la prealerta del Pla Ferrocat.
Esta incidencia ferroviaria se suma a las incidencias que afectan a la R3 de Rodalies, la R4 entre Montcada-Bifurcació y Fabra i Puig (Barcelona) y la R2, R2 Nord, R2 Sud y R11 entre Montcada i Reixac (Barcelona) y Barcelona-Sants.