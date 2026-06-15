Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Riells i Viabrea y Vilobí d'Onyar (Girona)

GIRONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la alta velocidad entre Riells i Viabrea y Vilobí d'Onyar (Girona) ha sido restablecida poco antes de las 22 horas de este lunes después de que haya estado cortada desde las 20.15 por un incendio de vegetación en Sils.

Según explica Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, la circulación se ha restablecido una vez ha finalizado el incidente y se ha cerrado la prealerta del plan Ferrocat que se había abierto.

En otro apunte, los Bombers de la Generalitat informan que se trataba de un "pequeño incendio de vegetación" cerca de las vías del tren en Sils que ha afectado a unos 120 metros cuadrados y que ya está extinguido.