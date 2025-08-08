Restablecida la circulación de un AVE con 225 pasajeros en L'Espluga de Francolí (Tarragona)

Archivo - Trenes de Renfe con motivo de la segunda fase de la operación Salida por Semana Santa en la Estación de Atocha, a 27 de marzo de 2024, en Madrid (España). Renfe ha dispuesto más de 4.000 trenes de AVE, Avlo, Alvia, Euromed, Intercity y Media Dis - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Se ha restablecido la circulación de un AVE con 225 pasajeros a bordo que había quedado interrumpida este viernes por la tarde a la altura de L'Espluga de Francolí (Tarragona).

En un mensaje en 'X', Protección Civil ha explicado que el tren Intercity de alta velocidad ha vuelto a la circulación después de haber estado parado por falta de tensión en la catenaria.

Tras solucionarse esta avería se ha desactivado la prealerta del Ferrocat.