Restablecida la circulación en las líneas RG1 y R11 de Rodalies tras retirar el árbol caído

GIRONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas RG1 y R11 de Rodalies se ha restablecido este lunes sobre las 10.30 horas tras retirar el árbol que había caído sobre la catenaria por el mal tiempo.

En concreto, se ha restablecido el servicio ferroviario de ambas líneas entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Girona), según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

En la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) el servicio se sigue realizando por carretera hasta que se realicen las comprobaciones necesarias para retomar la circulación de trenes.