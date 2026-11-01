Restablecida la circulación de la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes (Girona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies se ha restablecido tras haber estado cortada este domingo por la mañana entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes (Girona) por la presencia de una persona en la zona de las vías.

Según ha informado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, progresivamente se recuperan las frecuencias y horarios de paso habituales.

El servicio se había interrumpido en este tramo a petición de los Mossos d'Esquadra.