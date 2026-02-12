Restablecida la circulación de la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva

Archivo - Un tren de Rodalies - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R11 de Rodalies entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona) ha quedado restablecido tras la interrupción de la mañana de este jueves al caer un árbol en la vía.

El tramo entre Girona y Sant Celoni (Barcelona) se hace con servicio complementario por carretera, con paradas intermedias, informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los trenes entre Barcelona-Sants y Maçanet-Massanes y entre Girona y Portbou (Girona) funcionan con 40 y 30 minutos de demora, respectivamente.