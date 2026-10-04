Restablecida la circulación de la R2 Sud, R15 y R16 y Regionales sur de Rodalies

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R2 Sud, R15, R16 y Regionales sur de Rodalies recuperan su servicio este domingo después de la suspensión del servicio en gran parte de la red por el temporal de lluvias que ha afectado a Catalunya este sábado y domingo, ha informado Rodalies vía 'X'.

Según ha informado Renfe en un comunicado este domingo el servicio se está restableciendo en toda la red "de manera progresiva" una vez se ha constatado la mejora de las condiciones meteorológicas y se han realizado marchas exploratorias para verificar el estado de la infraestructura.

Además, las líneas RL3 y RL4 continúan funcionando con normalidad.

Renfe continúa haciendo un "seguimiento permanente" de la situación y del estado de la infraestructura, en coordinación con los organismos competentes para garantizar una recuperación gradual y segura.

Por ello, las líneas R1, R2, R2 Nord, R3, R4, R7, R8, R11, R13, R14, R17, RT1 y RT2 continúan con la circulación suspendida hasta que no finalicen las comprobaciones.