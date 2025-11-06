Restablecida la circulación de la R4 entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) tras las lluvias

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R4 de Rodalies entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) se ha podido restablecer este jueves cerca de las 11.05 horas después del corte que se ha producido hacia las 09.00 por las lluvias intensas en Catalunya, informa Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por otro lado, los trenes de media distancia también han recuperado su circulación tras solucionarse la incidencia en la señalización en en Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Por ello, Protecció Civil ha desactivado la prealerta del Ferrocat tras establecer un servicio de carretera alternativo para los viajeros que circulaban en la R15 y R14.