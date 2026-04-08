Restablecida la L9S del Metro de Barcelona tras una incidencia entre Aeroport T1 y El Prat

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La L9S del Metro de Barcelona se ha restablecido este miércoles sobre las 17.20 horas tras haber interrumpido su circulación entre las estaciones de Aeroport T1 y El Prat, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vía 'X'.

Los trenes no han circulado entre estas dos estaciones desde las 17, pero a las 17.15 horas se ha podido restablecer parcialmente entre Aeroport T1 y Mas Blau, así como entre El Prat Estació y Zona Universitària.

Por otro lado, la línea L10S también ha sufrido afectaciones durante unos instantes, pero su servicio se ha recuperado rápidamente.