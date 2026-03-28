Restablecida la R11 entre Flaçà y Figueres (Girona) tras chocar un tren contra un árbol caído

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea R11 de Rodalies entre Flaçà y Figueres (Girona) ha recuperado el servicio este sábado por la mañana, después que este viernes por la tarde un tren chocara contra un árbol que cayó a la vía, ha informado Rodalies en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Los Bomberos de la Generalitat movilizaron dotaciones para asistir y evacuar a unos 165 pasajeros que viajaban en el tren accidentado a la altura de Sant Jordi Desvalls (Girona), donde el convoy chocó con un árbol que había caído en la vía, y nadie resultó herido.

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, explicó en una entrevista de 3CatInfo este viernes que el accidente no se pudo evitar y no ocurrió en un punto crítico, y dijo que técnicos de Adif trabajaban para retirar el árbol y reparar la infraestructura dañada.