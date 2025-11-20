Restablecida la R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) tras el corte

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies entre la Garriga (Barcelona) y Puigcerdà (Girona) se ha restablecido este jueves sobre las 8.55 horas tras la interrupción del servicio.

La línea se ha interrumpido desde este jueves a las 7.21 horas, dejando sin servicio el tramo durante una hora y media, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El motivo de la afectación se ha debido a una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico entre estas estaciones.