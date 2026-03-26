Restablecida por una sola vía la R11 y la RG1 entre Figueres y Portbou (Girona) tras el corte

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants de Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Figueres y Portbou (Girona)han recuperado el servicio por una sola vía a las 7.32 horas de este jueves tras una hora de corte.

El servicio se ha interrumpido por una incidencia en la infraestructura en la estación de Llança (Girona) este jueves desde las 6.23 horas, ha informado Rodalies en un comunicado.

A raíz de la incidencia se ha ofrecido servicio alternativo por carretera con paradas intermedias.