Restablecidas la RL3 y RL4 de Rodalies en Cervera (Lleida), cortadas por un incendio agrícola

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las líneas RL3 y RL4 de Rodalies se han restablecido este jueves sobre las 18.30 horas a la altura de Cervera (Lleida), donde un incendio agrícola cercano a las vías ha obligado a suspender el servicio durante unos 15 minutos, informa Protecció Civil en un comunicado en 'X'.

El incendio ha empezado sobre las 17.30 horas y los Bombers de la Generalitat han activado 8 dotaciones que ya han logrado estabilizar el foco.

El fuego se ha producido en los márgenes de la N-II, a la altura del kilómetro 517.